حازم إمام يكشف عن رأيه في البديل الأنسب لـ مصطفى محمد ..فيديو

وأكد حازم إمام في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن باتشكيو مدرب ذكي للغاية ومرن حيث تمكن من التفكير سريعا عن حلول لـ إيجاد بدائل عقب رحيل مصطفى محمد، حيث ضم أوباما للتشكيل الأساسي ونجح في ذلك.
وأضاف حازم إمام أن باتشيكو لم يقف كثيرا عقب غياب مصطفي محمد ولكن وجد البديل مشددا ان تغيير طريقة اللعب أظهرت مهارات للاعبين جدد على رأسهم إمام عاشور
وتابع أن الزمالك طريقه لعبه الجديد مناسبه لبعض مباريات الدوري المصري ولكن ليس كلها، مشددا أن في حال واجهة الزمالك الترجي التونسي سيكون من الصعب اللعب بتلك الطريقة.
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