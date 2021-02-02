أفضل تجاربي .. كوكا يظهر برفقة دولفين من داخل البحر

شارك أحمد حسن كوكا المحترف المصري في صفوف فريق أولمبياكوس اليوناني متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة له من داخل البحر. وظهر كوكا وهو يلعب مع دولفين وعلق علي الصورة قائلا " من أفضل تجاربي". يذكر أن نادي أولمبياكوس اليوناني،أعلن تعاقده مع سكوراتيس باباستاتوبولس بعد فسخ تعاقده مع نادي أرسنال الإنجليزي. وكشف أولمبياكوس عن التعاقد مع سكوراتيس بعقد يمتد لمدة موسمين ونصف، ينتهي بنهاية موسم 2022-2023. وكان نادي ارسنال الإنجليزي، قد أعلن، فسخ تعاقده مع المدافع اليوناني سكوراتيس باباستاتوبولس بالتراضي. ونشر نادي ارسنال خبر رحيل سكوراتيس، بعد فسخ التعاقد معه بالتراضي، متمنيًا له التوفيق في رحلته المقبلة.

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