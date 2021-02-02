بدأ المحلة المباراة ضاغطا واستطاع الوصول إلى مرمى محمد أبو جبل حارس الزمالك مرتين لكن دون خطر يذكر.
وشن الزمالك أولى هجماته على غزل المحلة في الدقيقة 11 ، من تمريرة من أوباما لـ ابو الفتوح الذي فشل في استلامتها لتخرج ضربة مرمى.
وسد ساسي كرة من مسابقة بعيدة في الدقيقة 14، كادت تخدع حارس المحلة لكنه أمسك بها في النهاية.
وبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى : محمد أبو جبل
خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم إمام
خط الوسط : طارق حامد - إمام عاشور - فرجاني ساسي - أحمد سيد زيزو - أشرف بنشرقي
خط الهجوم: يوسف أوباما
بينما بدا غزل المحلة اللقاء بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى : عمرو شعبان
خط الدفاع : فتحي مبروك – أحمد عيد - محمد فتح الله – يحيى حامد
خط الوسط : أحمد اباظة – أشرف السيد – خالد رسلان – عبده يحيى – هشام عادل
خط الهجوم: إسلام فؤاد
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التعادل السلبي يسيطر على أول ربع ساعة من مباراة الزمالك وغزل المحلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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