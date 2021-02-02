خاص.. شاهد أبرز النجوم في حفل زفاف لاعب الإسماعيلي والمنتخب الأوليمبي

احتفل عبدالرحمن مجدي مهاجم النادي الإسماعيلي، بحفل زفافه والذي استمر للساعات الأولى من صباح اليوم.

وحضر العديد من نجوم الكرة المصرية، على رأسهم محمد صبحي قائد الدراويش وأحمد مدبولي وعمر الوحش وحازم مرسي ومحمد الشامي وأحمد كاستيلو و شيلونجو وعمار حمدي وكريم بامبو لاعب البنك الأهلي ومحمد حمدي زكي وغيرهم من نجوم الكرة المصرية.

يذكر أن عبدالرحمن صاحب ال٢٣ عامًا، انتقل للإسماعيلي قادمًا من الترسانة في 2017، وشارك مهاجم الإسماعيلي منذ قدومه مع الفريق في 76 لقاء.