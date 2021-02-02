نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس مصر | الالومنيوم يفوز علي المراغة بثنائية ويتاهل للتمهيدي الرابع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق نادي الالومنيوم ، علي نظيره فريق ناديي المراغة، بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم بملعب الاول، ضمن مواجهات الدور التمهيدي الثالث لبطولة كاس مصر.

تقدم الالومنيوم عن طريق كيرلس ماهر مهاجم الفريق، ثم عزز فاروق خالد النتيجة باحرازع الهدف الثاني، لاينتهي اللقاء بفوز الالومنيوم بثنائية نظيفة تؤهله للدور التمهيدي الرابع في بطولة كأس مصر.

يذكر ان فريق الألومنيوم تأهل للدور التمهيدي الثالث لبطولة كاس مصر، بعد فوزه علي فريق اهلي المنشأة بثنائية نظيفة، في المباراة التي اقيمت بملعب الاول.

فيما جاء صعود فريق نادي المراغة، علي حساب نادي المدينة المنورة، بعد اقصائه من الدور التمهيدي الثاني بثلاثين مقابل هدفين.