نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلوب يُثني على مينامينو رغم رحيله عن ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم اليوم الثلاثاء إن تاكومي مينامينو لا يزال ضمن خططه بعيدة المدى في ليفربول، وذلك رغم انتقال اللاعب إلى ساوثهامبتون بعقد إعارة حتى نهاية الموسم.

وشارك المهاجم الياباني في مباريات معدودة فقط مع ليفربول منذ أن انضم إليه في الصيف الماضي، لكنه قد يحصل على فرصة أكبر في المشاركة إثر انتقاله إلى ساوثهامبتون.

وقال كلوب عقب انتقال مينامينو إلى ساوثهامبتون :"مينامينو دائما ما كان ضمن مشروع طويل المدى ولا يزال كذلك. أتمنى أن يكون الوضع الحالي مفيدا لكل الأطراف."

وأضاف :"تاكومي لاعب مذهل ونحن لم نمنحه الفرصة الكافية، هذه حقيقة>. ساوثهامبتون شكل اختيارا منطقيا، هناك سيكون أمامه 17 مباراة (في الدوري الإنجليزي). وفي حالة الحفاظ على مستواه، سيكون أمامه فرصة جيدة للمشاركة في 17 مباراة. هذا سيساعدهم وسيساعدنا."