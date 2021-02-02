نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاقصر يفوز علي التحرير ويهدي صدارة الاولي للمدينة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت قبل قليل منافسات الجولة التاسعة للمجموعة الاولي في دوري القسم الثالث، التي تشرف علي تنظيمها منطقة أسوان لكرة القدم.

واسفرت نتائج الجولة عن فوز نادي الاقصر علي نظيره فريق نادي التحرير باسوان بثلاثية نظيفة، لتشتعل المنافسة مرة أخرى علي صدارة المجموعة.

وعلي ملعب نادي قوص، يخسر صاحب الارض امام نادي المدينة المنورة، بثنائية نظيفة، في مباراة مثيرة بين الفريقين.

فيما حقق فريق شبان مسلمين اسنا المفاجأة وحقق الفوز علي فريق نادي النصر للتعدين بهدفين دون رد، للضعف امال التعدين في العودة للصدارة.

وفصل التعادل السلبي بدون اهداف نتيجة مباراة نادي الهلال امام فريق مركز شباب ادفو، التي جمعت بينهما بملعب الاول.

وتستانف غدا مواجهات الجولة التاسعة للمجموعة الاولي في دوري القسم الثالث، عندما يلتقي فريق جمهورية دراو، امام فريق وادي النيل، وكواجهة فريق مركز شباب الزهراء امام فريق ابوالريش بالمدينة الرياضية بالكود.

1_المدينة المنورة21 نقطة

2_التحرير 19 نقطة

3_الاقصر 19 نقطة

4_التعدين 17 نقطة

5_شباب ادفو11 نقطة

6_قوص 11 نقطة

7_شبان اسنا 11 نقطة

8_وادي النيل 10 نقاط

9_جمهوريةدراو8 نقاط

10_ابو الريش 7 نقطة

11_الزهراء 6نقطة

12_الهلال نقطتين