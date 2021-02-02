نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على ترتيب الدوري السعودي للمحترفين قبل مباريات الجولة المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتل فريق الشباب حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي الممتاز برصيد 32 نقطة من أصل 16 مباراة خاضها حتى الآن. وتلعب يوم الخميس المقبل 4 فبراير مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري السعودي الممتاز بأول أربعة لقاءات في الجولة. وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي: 1- الشباب: 32 نقطة. 2- الهلال: 30 نقطة. 3- الأهلي: 30 نقطة. 4- التعاون: 25 نقطة. 5- الاتحاد: 25 نقطة. 6- الاتفاق: 24 نقطة. 7- النصر: 21 نقطة. 8- القادسية: 21 نقطة. 9- الوحدة: 21 نقطة. 10- أبها: 21 نقطة. 11- الرائد: 19 نقطة. 12- الفتح: 18 نقطة. 13- الباطن: 17 نقطة. 14- الفيصلي: 17 نقطة. 15- ضمك: 12 نقطة. 16- العين: 10 نقاط.