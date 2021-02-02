الرياضة

تعرف على ترتيب الدوري السعودي للمحترفين قبل مباريات الجولة المقبلة

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أحمد جودة - القاهرة - يحتل فريق الشباب حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي الممتاز برصيد 32 نقطة من أصل 16 مباراة خاضها حتى الآن.

وتلعب يوم الخميس المقبل 4 فبراير مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري السعودي الممتاز بأول أربعة لقاءات في الجولة.

وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي: 

1- الشباب: 32 نقطة.

2- الهلال: 30 نقطة.

3- الأهلي: 30 نقطة.

4- التعاون: 25 نقطة.

5- الاتحاد: 25 نقطة.

6- الاتفاق: 24 نقطة.

7- النصر: 21 نقطة.

8- القادسية: 21 نقطة.

9- الوحدة: 21 نقطة.

10- أبها: 21 نقطة.

11- الرائد: 19 نقطة.

12- الفتح: 18 نقطة.

13- الباطن: 17 نقطة.

14- الفيصلي: 17 نقطة.

15- ضمك: 12 نقطة.

16- العين: 10 نقاط.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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