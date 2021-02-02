نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على ترتيب الدوري السعودي للمحترفين قبل مباريات الجولة المقبلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يحتل فريق الشباب حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي الممتاز برصيد 32 نقطة من أصل 16 مباراة خاضها حتى الآن.
وتلعب يوم الخميس المقبل 4 فبراير مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري السعودي الممتاز بأول أربعة لقاءات في الجولة.
وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي:
1- الشباب: 32 نقطة.
2- الهلال: 30 نقطة.
3- الأهلي: 30 نقطة.
4- التعاون: 25 نقطة.
5- الاتحاد: 25 نقطة.
6- الاتفاق: 24 نقطة.
7- النصر: 21 نقطة.
8- القادسية: 21 نقطة.
9- الوحدة: 21 نقطة.
10- أبها: 21 نقطة.
11- الرائد: 19 نقطة.
12- الفتح: 18 نقطة.
13- الباطن: 17 نقطة.
14- الفيصلي: 17 نقطة.
15- ضمك: 12 نقطة.
16- العين: 10 نقاط.