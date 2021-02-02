نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد يطيح بالدخان من الدور الثالث للكأس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق السكة الحديد بقيادة عيد مرزايق على فريق الشرقيه للدخان بهدفين نظيفين في مباراة قوية ومثيرة بالدور التمهيدي الثالث لكأس مصر.

دخل فريق السكة الحديد اللقاء بتشكيل تكون من : أحمد سعودي،محمد رمزى، محمود أكمل، أمير حجازي،احمد محمد بلحه،سايكو، محمد بركات،محمود كشلط،عبد الوهاب محمد،عمرو عزت،محمد أحمد ريعو.



وتواجد في البدلاء : ابراهيم شعللها،اسامة صبحى،عمر سعد،حازم شعيب، فوزي الكاشف،احمد النحاس،اسلام صلاح سولارى،امادوا كونى، حجاج. وتواجد في البدلاء : ابراهيم شعللها،اسامة صبحى،عمر سعد،حازم شعيب، فوزي الكاشف،احمد النحاس،اسلام صلاح سولارى،امادوا كونى، حجاج. بينما تكون فريق الشرقيه للدخان من عماد حمدي،خالد سالم، حسني إبراهيم،فتحى عبد الجليل،محمود حنفي بكر فتحى، مصطفى يوسف،احمد أبو بكر،محمد رفعت،اسلام فتحي.



وتواجد في البدلاء : احمد حمدي، أحمد تمساح،علاء قطب، محمد ناصر،محمد وحيد،سامى عبدالستار، احمد صابر، كمال شريف ، جمعة محمد جمعه. وتواجد في البدلاء : احمد حمدي، أحمد تمساح،علاء قطب، محمد ناصر،محمد وحيد،سامى عبدالستار، احمد صابر، كمال شريف ، جمعة محمد جمعه. بدأ فريق السكة الحديد المباراة مهاجماً بغيه إحراز هدف مبكر يربك به حسابات منافسه الدخان واعتمد فريق الشرقيه للدخان على الهجمات المرتدة.



تمكن فريق السكة الحديد من تسجيل هدفين في دقيقتين الهدف الاول في الدقيقة 24 لعمرو عزت من ركلة جزاء بعد أن لمسة الكرة.



واضاف عمرو عزت الهدف الثاني من تسديدة قوية ارتطمت بمدافع الدخان داخل المرمى.



وتقاسم الفريقان الشوط الثاني وتألق حارس مرمى نادي السكة أحمد سعودي بالذود عن مرماه في أكثر من كرة.



وإدارة اللقاء الحكم احمد عبد الله حكم ساحة ويعاونه محمد رمضان مساعد أول وعماد السيد مساعد ثانى و أحمدجمال حكم رابع

ومحمد عيد محمد مراقب مسابقات.

