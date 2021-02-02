انت الان تتابع تفاصيل خبر نادي الهلال السعودي يتعاقد مع النجم البرازيلي أليكس تيكسيرا والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كشف المراسل الرياضي خالد بن عبد العزيز، عن التطور المثير في توقيع نادي الهلال السعودي مع النجم البرازيلي أليكس تيكسيرا.

لم يوقع تيكسيرا البالغ من العمر 30 عاما مع أي ناد بعد مغادرته جيانغسو بطل الدوري الصيني.

حاول نادي الهلال التعاقد مع تيكسيرا في صيف 2020، لكن اللاعب فضل البقاء في جيانغسو حتى نهاية الدوري الصيني الذي تزامن مع انتهاء عقده.

هذا الشتاء جدد نادي الهلال المفاوضات مع النجم البرازيلي بقيادة فهد بن نافل وهناك بعض الخلافات بين الجانبين على بنود المكافآت والشرط الجزائي .

وبحسب االمراسل الرياضي بن عبد العزيز، منحت إدارة الهلال، مهلة إلى تيكسيرا، حتى الأربعاء المقبل للرد على العرض المقدم للتعاقد معه.

قال أيضا االمراسل الرياضي إنه في حالة فشل صفقة تيكسيرا، فإن إدارة نادي الهلال السعودي بقيادة فهد بن نافال ستتحول إلى الخطة ب.

وكشف خالد بن عبدالعزيز، أن خطة ب لنادي الهلال ، تهي التعاقد مع النجم البرازيلي “بارز”.

المهاجم السوري عمر خربين يغادر نادي الهلال السعودي

ومن جهة أخرى غادر المهاجم السوري عمر خربين، الخميس الفارط نادي الهلال السعودي ووجه رسالة عاطفية لجميع الهلاليين ، بعد تأكد رحيله بشكل رسمي عن النادي السعودي.

وكتب خربين على “انستجرام” عبر حسابه الشخصي: “اليوم أودع زملائي وإخوتي من نادي الهلال … بعد سنوات من العمل الجاد والإنجازات الرائعة ، تشرفت بإرتداء قميص أكبر و أفضل أندية آسيا. لقد جئت محبا لنادي الهلال، وأرحل عنه الآن عاشقا له “.

وتابع: “إن كنت قد أبليت بلاء حسنا، فهو بفضل من الله و توفيق منه ، ثم بدعمكم وتكاتفنا سويا، ليبقى الهلال أولا دائما.. وإن كنت قد قصرت يوما بغير قصد مني، فأرجو منكم العفو و السماح . “