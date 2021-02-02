كلوب يلمح لـ عدم مشاركة فان دايك مع ليفربول حتى انتهاء الموسم

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع الفريق لن يشارك مع الريدز على الأرجح في ما تبقى من مباريات في الموسم.
وقال كلوب في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، أن كلوب بحسب تأكيدات الأطباء، فرصته ضعيفة في اللحاق بالفريق في الموسم الحالي بسبب الإصابة.
وأكد كلوب أنه سيضع فان دايك في قائمة الفريق للمشاركة في دوري أبطال أوروبا إذا سنحت له الفرصة وتوافر مكان شارغ فيها، رغم احتمالية عدم مشاركة اللاعب في ما تبقى من مباريات هذا الموسم.
وتعرض فان دايك العام الماضي، للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وقام بإجراء عملية جراحية.
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