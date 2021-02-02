النصر يفوز على مستقبل وطن 2/3 بكأس مصر

فاز فريق النصر علي فريق مستقبل وطن بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب النصر ضمن مباريات الدور التمهيدي الثالث بكأس مصر .
انتهي الشوط الاول من المباراة بالتعادل 1/1 تقدم النصر عن طريق كريم الضو من ركلة جزاء في الدقيقة 13 تحصل عليها بابا ابراهيم فيما تمكن شريف جمال لاعب مستقبل وطن من تسجيل الهدف الاول في الدقيقة 30 .
وفي الشوط الثاني نجم احمد الصعيدي الوافد الجديد للنصر في تسجيل الهدف الثاني من تسديدة صاروخية في الدقيقة 12 .
واضاف بابا ابراهيم الهدف الثالث للنصر في الدقيقة 17 من الشوط الثاني من تابعة لتسديدة احمد داعش القوية التي أرتد من العارضة .
وفي الدقيقة 38 تمكن شريف جمال لاعب مستقبل وطن من تسجيل الهدف الثاني لمستقبل وطن .
بهذه النتيجة تأهل النصر للدور الرابع ببطولة كأس مصر في مواجهة شبان بدواي .
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