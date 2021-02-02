بعد غياب 20 يوما .. الاتحاد السكندري يعود لـ مواجهة المقاصة

عاد الاتحاد السكندري لمنافسات الدوري الممتاز بعد غياب دام 20 يوما بسبب تفشي فيروس كورونا بين لاعبي الفريق.

وأصيب 16 لاعبا من الفريق والجهاز الفني مما أدى إلى تأجيل ثلاث مباريات وهي "إنبي ومصر المقاصة وغزل المحلة".

وبعد تأجيل ثلاث مبارايات خضع الفريق بأكمله لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا واثبتت المسحة سلبية كلًا من:

سيسيه، روماريو، أحمد راشد، عماد السيد، محمود رزق، حسام عاشور، خالد قمر، كريم يحيى، كريم ممدوح، أحمد حجى، هشام صلاح، فوزي الحناوي، مصطفى إبراهيم.

وإيجابية مسحة كلًا من:

محمد عطوة، أحمد نبيل مانجا، عبدالسميع (سيمو)، وأيضا عماد المندوه مدرب حراس المرمى.

وأعادت المسحة الطبية الأخيرة الامل للعميد حسام حسن المدير الفني للفريق ليواجه مصر المقاصة في المباراة المؤجلة من منافسات الدوري الممتاز والمقرر اقامتها غدا الاربعاء في الساعة الثانية والنصف عصرًا.