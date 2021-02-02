قائد الإسماعيلي يقيم عزومة عشاء للاعبين

أقام محمد صبحي حارس مرمى الإسماعيلى وقائد الفريق عزومة عشاء للاعبين عقب حضورهم حفل زفاف زميلهم عبد الرحمن مجدي.

وتأتي هذه اللافتة من قائد الفريق، سعيا لتحقيق مزيد من الترابط ولم الشمل والذي سينعكس بشكل إيجابي على النتائج تحت قيادة المدير الفني الجديد يوفيتش.

ويستعد الفريق لخوض مواجهة أمام سموحة غدا في عاشر جولات مسابقة الدورى المصرى.