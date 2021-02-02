نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيراميكا يقتنص نقطة ثمينة من أسوان والجونة يسقط على يد الانتاج الحربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا من إقتناص نقطة ثمينة وذلك بعد تعادله مع فريق نادي أسوان بهدف لكلاً منهما في المباراة التي جمعت الفريقان على ملعب إستاد بتروسبورت لحساب مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أحرز هدف أسوان اللاعب محمود شبانه في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول قبل أن يدرك محمد إبراهيم التعادل لفريق نادي سيراميكا في الدقيقة الثالثة والثمانين ليرتفع رصيد نادي سيراميكا إلى النقطة الخامسة عشر فيما وصل رصيد نادي أسوان للنقطة العاشرة.

وفي مباراة ثانية تمكن الانتاج الحربي من تحقيق فوز صعب على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين حيث سجل ثلاثية كتيبة حمادة صدقي وهاب انان ومامادو نياس هدفين فيما سجل ثنائية الجونة محمد رجب نور السيد.

وبذلك تجمد رصيد الجونة عند 18 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فيما رفع الإنتاج الحربى رصيده الى 8 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات