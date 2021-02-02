فوز فاقوس وعرابي وميت خلف وأبو كبير وتعادل بلبيس بالقسم الثالث

شهد الشوط الأول تعادل الفريقان 1-1 حيث تقدم تلا عن طريق محمود الصفطاوي، ثم تعادل فاقوس عبر اللاعب عبد العزيز محمد زيزو، وفي الشوط الثاني أحرز أحمد عبد الله هدف الفوز للنادي الشرقاوي، وادار اللقاء الحكم محمد متعب، عاونه أحمد عصام، والسيد علي.

وخسر مركز شباب ديرب نجم على ملعبه من فريق نادي أبو كبير، بهدفين مقابل هدف، وحقق مركز شباب بطا الفوز على نادي ديرب نجم، بثلاثية دون مقابل.

وحسم التعادل السلبي، موقعة بلبيس وعرب الرمل بهدف لكل منهما، حيث تقدم أحمد سيكا لبلبيس في الدقيقة 33 وقبل ختام اللقاء خطف عرب الرمل هدف التعادل.

وحقق ميت خلف فوزا صعبا على حساب الشرقية، بهدفين مقابل هدف، حيث تقدم الفريق الشرقاوي بالدقيقة 29 من ركلة جزاء للاعب حامد فيصل، وعقب الهدف نجح ميت خلف في العودة للقاء بإحراز هدف التعادل عن طريق اللاعب محمد حسين تريكة، وقبل ختام الشوط الأول أحرز أحمد خليل هدف الفوز للفريق المنوفي.

وحقق مركز شباب عرابي الفوز على ميت خاقان بهدف من ركلة جزاء، بالشوط الثاني، وتأجل لقاء ابو حماد مع غزل شبين بسبب كأس مصر.