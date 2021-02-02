نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لايبزيج يطالب السلطات بتسهيل دخول ليفربول لألمانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب نادي لايبزج الألماني السلطات في بلاده بشكل رسمي، بالسماح لفريق ليفربول الإنجليزي بالدخول إلى البلاد، وذلك لخوض المباراة التي تجمع الفريقين يوم 16 فبراير الجاري في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال تيل مولر المتحدث الرسمي، اليوم الثلاثاء، إن النادي تقدم بطلب رسمي أمس الاثنين للشرطة الاتحادية منتظرا الرد على طلبه.

وأغلقت ألمانيا، يوم السبت الماضي، حركة الطيران أمام الركاب القادمين من مناطق تحمل سلالات مختلفة من فيروس كورونا المستجد، ومنها بريطانيا، مالم يكونوا مواطنين ألمان أو أجانب مقيمين بالبلاد، وتستمر تلك الإجراءات حتى يوم 17 من الشهر الجاري.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الداخلية قد ذكرت أمس الاثنين، أنه لن يكون هناك استثناء لأندية كرة القدم من تلك القواعد والإجراءات.

ووفقا لقواعد دوري أبطال أوروبا في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، فإنه يجب على لايبزج أن يخطر الاتحاد الأوروبي (يويفا) في الثامن من فبراير الجاري، إذا ما كانت المباراة ستقام في ملعبه كما خطط لها يوم 16 من الشهر ذاته.

وإذا لم يحدث ذلك فسيكون على فريق لايبزج اقتراح ملعب محايد لإقامة المباراة، وقد يكون من الممكن إقامة المباراة في ليفربول على أن يستضيف لايبزج مباراة الإياب في العاشر من مارس المقبل، وفي حال لم يجد الفريق الألماني حلا سيتم اعتباره خاسرا بنتيجة صفر / 3.