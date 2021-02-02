نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد رحيل أوناجم.. تعرف على أسماء الراحلين عن الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحل 5 لاعبين عن صفوف النادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية، في مقدمتهم مصطفى محمد مهاجم الفريق الأساسي والذي انتقل إلى نادي جالاتا سراي التركي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف مقابل 2 مليون دولار.

وتضمن عقد مصطفى محمد مع نادي جالاتا سراي بندًا يمنح النادي التركي أحقية شراء اللاعب مقابل 4 مليون دولار في نهاية فترة إعارته حال اتفاق الطرفين.

وضمت قائمة اللاعبين الذين غادروا القلعة البيضاء هذا الشتاء مصطفى فتحي والذي تم إعارته لنادي سموحة، بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني، ورغبته في الحصول على فرصة المشاركة في المباريات.

كما غادر الزمالك اللاعب كريم بامبو والذي انتقل إلى نادي البنك الأهلي على سبيل الإعارة، وكذلك اللاعب عمر السعيد مهاجم الفريق والذي انتقل إلى نادي الجونة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

آخر الراحلين عن الزمالك الدولي المغربي محمد أوناجم والذي انتقل إلى نادي الوداد الرياضي المغربي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم.

وتعاقد الزمالك هذا الشتاء مع مروان حمدي من نادي المقاصة، وأيمن حفني، وسيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون العرب.