اليوم الكشف عن تفاصيل بطولة الريان لقفز الحواجز بإشراف اتحاد الفروسية

يعقد اليوم بمبنى اللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن بطولة الريان لقفز الحواجز بتنظيم اسطبلات الريان وتحت اشراف الاتحاد العماني للفروسية، وسيتناول المؤتمر الصحفي والذي سيتحدث فيه أحمد بن سيف العبري أمين السر العام بالاتحاد العماني للفروسية وخالد بن سعيد الوهيبي مالك أسطبلات الريان عن الشراكة بين الريان والاتحاد التي تتواصل للسنة الثالثة على التوالي، وسيتم الاعلان عن الاشواط المختلفة والجديدة التي تقام للمرة الاولى خلال يومي البطولة بتاريخ 9 و10 فبراير الجاري على ميدان مزرعة الرحبة، بالإضافة الى الاعلان عن الرعاة من القطاع الخاص للبطولة، كما سيركز المؤتمر على التدابير الاحترازية والوقائية خلال أيام البطولة وبدون حضور جماهيري حسب القواعد الموضوعة من قبل اللجنة المنظمة للبطولة وبالتنسيق مع اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

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