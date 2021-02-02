مع إغلاق باب التسجيل .. 22 فريقا تخوض غمار أول دوري لكرة القدم النسوي والاتحاد سيحدد نظام المسابقة

كتبت ـ زينب الزدجالية:
أغلق الاتحاد العماني لكرة القدم باب التسجيل للمشاركة في البطولة النسائية الأولى لكرة القدم للصالات والتي ستنطلق في مارس المقبل،بعد أن ارتفع عدد الفرق النسوية الى30 فريقا ، بينهم 22 فريقا في فئة العموم و 8 فرق تحت 16 من مختلف أندية محافظات السلطنة .
حيث أشاد الاتحاد المتمثل في اللجنة النسائية باهتمام الأندية وتسارعها للمشاركة في الاستحقاق النسوي الاول لكرة القدم ، حيث ومنذ الاعلان عن البطولة لم تتوقف طلبات الأندية التي أبدت رغبتها في المشاركة بهذا الدوري من اجل تثبيت اللعبة في اجندة انديتهم و ايضا كانطلاقة حقيقية للرياضة النسائية في اروقتها .
و الأندية التي ستشارك في الدوري هي : صلالة ، ينقل ،و اهلي سداب، والعروبة والسويق وصحار والطليعة ومرباط والاتفاق والنصر والنهضة والبشائر وعبري وصحم والشباب والخابورة والاتحاد ومسقط ونادي عمان وبهلاء وقريات والكامل والوافي . وعلى هامش الدوري سيتم تنظيم ورشة عمل لإعداد الكوادر الإدارية والفنية.
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هذا ، وقد شهدت الأندية خلال الفترة السابقة حراكا كبيرا من خلال الانتظام في حصص تدريبية معتمدة من قبل المشرفين على لعبة القدم و المتابعة المستمرة من اجل الدخول الى ضمار المنافسة و تحقيق الاهداف المنتظرة في وراء هذه المشاركة ، حيث ستقرر لجنة المسابقات في اجتماع مجلس ادارة الاتحاد يوم ال8 من فبراير الجاري الالية المتبعة لاقامة الدوري وذلك اعتمادا على توصيات اللجنة الفنية المشرفة على الدوري .
و في وقت سابق أعلن عدد من الأندية برامجه التدريبية للمنافسة الاولى ، حتى تظهر بالشكل الذي يتناسب مع تاريخ ناديه الكروي ، فقدم النادي للفريق مختلف انواع الدعم .
من جهة اخرى و بعد اعلان اللجنة العليا لمكافحة فيروس كوفيد -19 – لم تتراجع الأندية المشاركة عن قرارها بالمنافسة ، بل انها تابعت التقدم في عملية التدريبات بالطرق التي تتناسب مع القرارات .
وفي وقت سابق تقدم الاتحاد العماني لكرة القدم بدعوة جميع الأندية للمشاركة في الدوري وحث اللاعبات على المشاركة في الموسم الرياضي 2020/2021 كما تقدم الاتحاد باعلان جوائز ومكافآت دوري كرة القدم النسائية، حيث سيحصل الفريق الحاصل على المركز الاول على مكافأة قدرها 5 الاف ريال عماني فيما سيحصل الفريق الفائز بالمركز الثاني على 4 آلاف ريال عماني ، اما الفريق الحاصل على المركز الثالث سيحصل على مبلغ قدره 3 الاف ريال عماني ، كما ستحصل الأندية التي ستشارك في الدوري على دعم قدره الف ريال عماني لشراء الملابس والمعدات الخاصة بالفريق ، علما بانه تم اغلاق باب التسجيل للمنافسة يوم 31 من يناير الماضي
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مع إغلاق باب التسجيل .. 22 فريقا تخوض غمار أول دوري لكرة القدم النسوي والاتحاد سيحدد نظام المسابقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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