مع إغلاق باب التسجيل .. 22 فريقا تخوض غمار أول دوري لكرة القدم النسوي والاتحاد سيحدد نظام المسابقة

كتبت ـ زينب الزدجالية:

أغلق الاتحاد العماني لكرة القدم باب التسجيل للمشاركة في البطولة النسائية الأولى لكرة القدم للصالات والتي ستنطلق في مارس المقبل،بعد أن ارتفع عدد الفرق النسوية الى30 فريقا ، بينهم 22 فريقا في فئة العموم و 8 فرق تحت 16 من مختلف أندية محافظات السلطنة .

حيث أشاد الاتحاد المتمثل في اللجنة النسائية باهتمام الأندية وتسارعها للمشاركة في الاستحقاق النسوي الاول لكرة القدم ، حيث ومنذ الاعلان عن البطولة لم تتوقف طلبات الأندية التي أبدت رغبتها في المشاركة بهذا الدوري من اجل تثبيت اللعبة في اجندة انديتهم و ايضا كانطلاقة حقيقية للرياضة النسائية في اروقتها .

و الأندية التي ستشارك في الدوري هي : صلالة ، ينقل ،و اهلي سداب، والعروبة والسويق وصحار والطليعة ومرباط والاتفاق والنصر والنهضة والبشائر وعبري وصحم والشباب والخابورة والاتحاد ومسقط ونادي عمان وبهلاء وقريات والكامل والوافي . وعلى هامش الدوري سيتم تنظيم ورشة عمل لإعداد الكوادر الإدارية والفنية.

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هذا ، وقد شهدت الأندية خلال الفترة السابقة حراكا كبيرا من خلال الانتظام في حصص تدريبية معتمدة من قبل المشرفين على لعبة القدم و المتابعة المستمرة من اجل الدخول الى ضمار المنافسة و تحقيق الاهداف المنتظرة في وراء هذه المشاركة ، حيث ستقرر لجنة المسابقات في اجتماع مجلس ادارة الاتحاد يوم ال8 من فبراير الجاري الالية المتبعة لاقامة الدوري وذلك اعتمادا على توصيات اللجنة الفنية المشرفة على الدوري .

و في وقت سابق أعلن عدد من الأندية برامجه التدريبية للمنافسة الاولى ، حتى تظهر بالشكل الذي يتناسب مع تاريخ ناديه الكروي ، فقدم النادي للفريق مختلف انواع الدعم .

من جهة اخرى و بعد اعلان اللجنة العليا لمكافحة فيروس كوفيد -19 – لم تتراجع الأندية المشاركة عن قرارها بالمنافسة ، بل انها تابعت التقدم في عملية التدريبات بالطرق التي تتناسب مع القرارات .

وفي وقت سابق تقدم الاتحاد العماني لكرة القدم بدعوة جميع الأندية للمشاركة في الدوري وحث اللاعبات على المشاركة في الموسم الرياضي 2020/2021 كما تقدم الاتحاد باعلان جوائز ومكافآت دوري كرة القدم النسائية، حيث سيحصل الفريق الحاصل على المركز الاول على مكافأة قدرها 5 الاف ريال عماني فيما سيحصل الفريق الفائز بالمركز الثاني على 4 آلاف ريال عماني ، اما الفريق الحاصل على المركز الثالث سيحصل على مبلغ قدره 3 الاف ريال عماني ، كما ستحصل الأندية التي ستشارك في الدوري على دعم قدره الف ريال عماني لشراء الملابس والمعدات الخاصة بالفريق ، علما بانه تم اغلاق باب التسجيل للمنافسة يوم 31 من يناير الماضي