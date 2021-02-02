الأولمبي والخيالة والشامخ ينتزعون ألقاب فئات مسابقة قفز الحواجز في المسابقة الثانية عشرة

في الرياضة 2 فبراير,2021

تواصلت فعاليات وأنشطة الفروسية لمسابقات قفز الحواجز للموسم الحالي والتي ينظمها الاتحاد العُماني للفروسية وذلك على ميدان الفروسية الأولمبي بمزرعة الرحبة بولاية بركاء وشارك في هذه المسابقة وهي الثانية عشرة للاتحاد عدد 74 خيلا موزعة على خمس فئات وهي فئة المبتدئين ارتفاع 90سم عدد 28 خيلا والفئة (د1) على ارتفاع 100 سم عدد 24 خيلا والفئة (د) على ارتفاع 110 سم عدد 12 خيلا والفئة (ج) على ارتفاع 120سم عدد 7 خيول والفئة (ب) على ارتفاع 130 سم عدد 3 خيول، حيث شارك في هذه المسابقة فرسان وخيول وحدات الخيالة الحكومية والأسطبلات الخاصة وقد بدأت المسابقة في تمام الساعة 3 مساء بدون حضور جماهيري مع تطبيق الإجراءات الاحترازية حسب ما وضعت من قبل الاتحاد وبالتنسيق مع اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا ، وتأتي هذه المسابقة بدعم رئيسي من بنك نزوى وكلية الخليج.

فئة المبتدئين

شارك في فئة المبتدئين على ارتفاع 90سم 28 خيلا حيث حصل على المركز الاول الفارس محمد بن سالم الحضرمي على الحاتم من الخيالة السلطانية وجاء في المركز الثاني الفارس عماد الزدجالي على كارينا من المركز الاولمبي للفروسية والمركز الثالث الفارس فيصل بن حمد الشرجي على صحار من وحدة شرطة الخيالة والمركز الرابع الفارسة كيارا على مهيب من اسطبلات العربية والمركز الخامس الفارس احمد بن علي الخروصي على بيبي بلو من المركز الاولمبي للفروسية والمركز السادس الفارسة البيرتا راسي على جتوشي من المركز الاولمبي للفروسية والمركز السابع الفارس حمود بن سلطان الطوقي على فيردي من المركز الاولمبي للفروسية والمركز الثامن الفارس علي بن محمد السليمي على مجان من خيالة الحرس السلطاني العماني.

فئة (د1)

شارك في فئة (د1) على ارتفاع 100 سم 22 خيلا وحقق المركز الاول الفارس مازن بن سعيد اليوسفي على تاج الملوك من مدرسة الشامخ للفروسية والمركز الثاني الفارس مازن بن فاضل الغافري على الشموخ من خيالة الحرس السلطاني العماني والمركز الثالث الفارس مازن بن سعيد اليوسفي على أمبيرة من مدرسة السيب للفروسية والمركز الرابع الفارسة آمنة بنت ناصر الشرجية على رويال من مركز موجو للفروسية والمركز الخامس الفارس جمال بن حميد الشرياني على أي جيني من مركز موجو للفروسية والمركز السادس الفارس مدين بن سعيد اليوسفي على ودود من الخيالة السلطانية.

الفئة (د)

شارك في الفئة (د) على ارتفاع 110 سم 10 خيول حيث تمكن من الحصول على المركز الاول الفارس مدين بن سعيد اليوسفي على سكينة من الخيالة السلطانية والمركز الثاني الفارس مدين بن سعيد اليوسفي على سانجو من الخيالة السلطانية والمركز الثالث الفارس محمد بن رشاد الهنائي على أوتانيا من اسطبلات الريان.

الفئة (ج)

كما شارك في الفئة (ج) على ارتفاع 120سم عدد 10 خيول حيث حقق المركز الاول الفارس سلطان بن حمود الطوقي على تشارمنج جيل من المركز الاولمبي للفروسية والمركز الثاني الفارس خالد بن درويش الصبحي على برفك زد من اسطبلات الريان.

الفئة (ب)

وشارك في الفئة (ب) على ارتفاع 130 سم عدد 4 خيول وحصل على المركز الاول الفارس حمود بن سلطان الطوقي على تالبوت من المركز الاولمبي للفروسية والمركز الثاني الفارس سلطان بن حمود الطوقي على هانج أوفر من المركز الاولمبي للفروسية.