البلوشي والسيابي يديران لقاءات كأس آسيا للسلة

مسقط – العمانية : اختار الاتحاد الدولي للسلة الحكمين الدوليين أحمد بن درويش البلوشي وعصام بن ناصر السيابي للمشاركة في إدارة مباريات المرحلة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2021 التي تستضيفها الدوحة من 17 إلى 24 فبراير الجاري، ويعد الحكمان الدوليان من حكام النخبة في آسيا وشاركا في إدارة عدد من البطولات المحلية ودوريات الخليج والبطولات العربية والدولية وفي بعض مباريات كأس آسيا وكأس العالم لكرة السلة.

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