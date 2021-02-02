أرقام ثلاثي الإسماعيلي بقميص سموحة قبل المواجهة المرتقبة

لعب ثلاثى الإسماعيلى محمد صبحى “قائد الفريق” والناميبى شيلونجو وأحمد مصطفى بقميص فريق سموحة من قبل. ونستعرض أرقام الثلاثى قبل المواجهة التى ستجمع الفريقين غدا الأربعاء ، فى عاشر جولات مسابقة الدورى الممتاز. -محمد صبحى لعب بقميص سموحة .. 17 مباراة فى الدورى العام ولم يشارك فى كأس مصر أو دورى أبطال أفريقيا بواقع 1530 دقيقة ، منى مرماه 22 هدفًا وحقق كلين شيت فى 4 لقاءات. - وشارك شيلونجو مع الفريق السكندرى فى 13 مباراة ” 12 فى الدورى العام ومواجهة وحيدة فى كأس مصر ” بواقع 864 دقيقة سجل 4 أهداف وصنع هدفًا ، فهو اللاعب الوحيد الذى سجل بقميص الفريقين. -أحمد مصطفى خاض 7 مباريات فى الدورى العام بواقع 341 دقيقة ولم يسجل.

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