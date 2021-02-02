الاتحاد الدولي للتنس يمنح مصر تنظيم 4 بطولات إضافية للناشئين

نجح الاتحاد المصري للتنس برئاسة إسماعيل الشافعي، في الحصول على تنظيم 4 بطولات إضافية على صعيد الناشئين من فئات J4 وJ5 خلال شهور مارس وابريل ومايو ليصل إجمالي عدد البطولات الدولية للناشئين والناشئات إلى 15 بطولة خلال العام الجاري، وهو رقم غير مسبوق على الإطلاق في تاريخ التنس المصري.

وجاء تقسيم البطولات كالتالي:

– 6 بطولات J5

– 5 بطولات J4

– بطولتين J3

– بطولتين J2

ويعد السبب الرئيسي لموافقة الاتحاد الدولي لزيادة عدد البطولات هو التنظيم الممتاز لبطولتي الناشئين والناشئات التي أقيمت في نادي سماش الرياضي ونادي الصيد بالدقي، كما أن مصر نجحت أيضًا في تنظيم 4 بطولات مستقبل دولية للرجال والسيدات التي أقيمت على ملاعب نادي السليمانية الرياضي، بالإضافة إلى اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية طبقًا لإرشادات الاتحاد الدولي للعبة.

الجدير بالذكر، أن التنس المصري يقدم فترة ذهبية في تاريخه خلال السنوات السابقة والتي كان أبرز نقاطها هو تأهل ميار شريف ومحمد صفوت لأولمبياد طوكيو للمرة الأولى في تاريخ التنس المصري.