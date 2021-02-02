بعد إهدار العديد من الفرص .. فرجاني ساسي يحرز الهدف الأول لـ الزمالك في شباك زعيم الفلاحين

بدأت المباراة بضغط قوي من قبل لاعبي المحلة واستطاع الوصول إلى مرمى محمد أبو جبل حارس الزمالك مرتين لكن دون تشكيل خطر.

وشن الزمالك أولى هجماته على غزل المحلة في الدقيقة 11 ، من تمرير من أوباما لـ ابو الفتوح الذي فشل في استلامتها لتخرج ضربة مرمى.

وسد ساسي كرة من مسابقة بعيد ة في الدقيقة 14، كادت تخدع حارس المحلة لكنها أمسك بها في النهاية.

وتعرض عبد الغنى للإصابة بعد التحام شديد مع لاعب غزل المحلة ليلجأ جايمي باتشيكو إلي تغيير اضطراري في أول 26 دقيقة من المباراة.

وحاول الزمالك إحراز أولي أهجافه في اللقاء واختراق الخط الدفاعي لغزل المحلة ولكن لم بحالفهم الحظ .

وبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم إمام خط الوسط : طارق حامد - إمام عاشور - فرجاني ساسي - أحمد سيد زيزو - أشرف بنشرقي خط الهجوم: يوسف أوباما

بينما بدا غزل المحلة بالتشكيل التالي: