غزل المحلة يُفجر كبرى المفاجآت ويهزم الزمالك في الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - فجر غزل المحلة مفاجأة من العيار الثقيل، بفوزه على الزمالك متصدر ترتيب الدوري المصري، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم محمد أبوجبل في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمد عبدالغني وحازم إمام وأحمد فتوح في خط الدفاع وطارق حامد وإمام عاشور وفرجاني ساسي وأحمد سيد “زيزو” ويوسف “أوباما” في خط الوسط وأشرف بن شرقي في خط الهجوم .

وحاول الزمالك مبكرا بمباغتة غزل المحلة هجوميا عن طريق بن شرقي وأوباما لكن بدون خطورة، فيما رد غزل المحلة بكرة طولية ساقطة شتتها دفاع الفريق وحولها لركلة ركنية لم تشكل أي خطورة على مرمى محمد أبو جبل.

اعتمد غزل المحلة على الكرات الطويلة المرسلة خلف مدافعي الزمالك، واستطاع محمد أبو جبل أن يتعامل مع كرات زعيم الفلاحين بثبات، ومن هجمة منظمة وصل فريق الزمالك لمرمى غزل المحلة بعد تمريرة ثنائية بين أوباما وأحمد أبو الفتوح الذي فشل في استلام الكرة التي خرجت خارج أرضية الملعب.

نشط الزمالك من الجبهة اليسرى التي يشغلها أحمد أبوالفتوح وأشرف بن شرقي، وينضم لهما يوسف أوباما من أجل اختراق تكتلات دفاعات غزل المحلة، وفي الدقيقة 18 أرسل طارق حامد كرة طويلة من اليمين لليسار لأشرف بن شرقي الذي توغل ومرر الكرة على حدود منطقة الجزاء لإمام عاشور الذي سددها بقدمه اليسرى خارج مرمى غزل المحلة.

حاول غزل المحلة الوصول لمرمى الزمالك في الدقيقة 22 ومن كرة طويلة حولها دفاع الزمالك لكرة ركنية دون أي خطورة على مرمى أبو جبل، وفي الدقيقة 24 تعرض محمد عبدالغني لإصابة قوية على مستوى الوجه بعد كرة مشتركة مع مهاجم غزل المحلة سقط على أثرها على أرضية الملعب بعد سقوط الدماء من وجه بكثافة.

أجرى الزمالك أول تبديل له بخروج المصاب محمد عبدالغني ونزول محمود حمدي الونش ندلا منه، وبعدها تبادل الفريقان السيطرة على منطقة وسط الملعب دون أي خطورة على مرمى الفريقين.

فضل الزمالك الكرات الطويلة خلف دفاعات غزل المحلة، وفي الدقيقة 35 أهدار أحمد سيد زيزو فرصة خطيرة على مرمى أصحاب الأرض بعدما استقبل كرة إمام عاشور، وبعدها لم يحدث أي جديد في مجريات اللقاء.

وفي الدقيقة 44 ومن هجمةمنظمة سدد يوسف أوباما تصويبة قوية بقدمه اليسرى خارج مرمى غزل المحلة، وواصل بعدها الزمالك الاعتماد على التسديد من خارج منطقة الجزاء، وفي الدقيقة 45 سدد إمام عاشور تصويبة خارج مرمى المحلة.

واحتسب الحكم 3 دقائق كوقت بدلا من ضائع حاول الزمالك فيهم الوصول لمرمى غزل المحلة عن طريق التسديدات، إلا أن فاعات المحلة نجحت في التعامل مع فرص الفريق ليتنهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ويحتسب الحكم 3 دقائق وقت بدل ضائع في الشوط الأول مرت على وتيرة واحدة باستحواذ وسيطرة من الزمالك الذي اعتمد على الكرات الطويلة دون خطورة على مرمى لغزل لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني لعب الزمالك بنفس تشكيلته الأساسية وحاول غزل المحلة المباغتة الهجومية للوصول لمرمى أبو جبل، واعتمد الزمالك على نقل الكرة من الخلف لفتح ثغرة بفريق غزل المحلة.

حاول الزمالك اختراق دفاعات غزل المحلة عن طريق الكرات الممرة من العمق لكل من أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو إلا أن جميع تصويبات لاعبي الفريق علت مرمى فريق الغزل، وبعدها استحوذ الزمالك على مجريات اللعب بعدما نشط أحمد سيد زيزو وإمام عاشور وأشرف بن شرقي.

وفي الدقيقة 55 أجرى غزل المحلة التبديل الأول بنزول أحمد الشيخ من أجل تعزيز الجزء الهجومي لأصحاب الأرض، وفي الدقيقة 56 سدد إسلام فؤاد مهاجم المحلة تصويبة خارج مرمى محمد أبو جبل.

واصل الزمالك الاعتماد على التسديد من خارج منطقة الجزاء لاختراق دفاعات المحلة، وسدد بن شرقي تصويبة خارج مرمى أصحاب الأرض، وحول إمام عاشور عرضية أحمد سيد زيزو خارج مرمى عمرو شعبان.

وحاول الزمالك تكثيف هجماته على أمل إحراز الهدف الأول وفي الدقيقة 62 أرسل حازم إمام عرضية على رأس إمام عاشور الذي لعبها سهلة لحارس الغزل، بعدما واصل الفريق ضغطه على أصحاب الأرض وسدد أحمد سيد زيزو تصويبة تعامل معها حارس أصحاب الأرض بثبات.

وفي الدقيقة 67 أجرى الزمالك التبديل الثاني بنزول أسامة فيصل بدلا من حازم إمام لتنشيط الجانب الهجومي للفريق، وشغل إمام عاشور مركز الظهير الأيمن، وواصل الفريق سيطرته على مجريات اللقاء، وأول عرضية لإمام عاشور أحرز فرجاني ساسي هدف التقدم للزمالك في الدقيقة 69.

خرج فريق غزل المحلة من الخط الخلفي وحاول الوصول لمرمى الزمالك من أجل أحراز هدف التعادل، وفي الدقيقة 72 أجرى غزل المحلة التبديل الثاني والثالث بنزول خالد كساب وخالد الأخميمي بدلا من هشام عادل وأشرف السيد لتعزيز القوة الهجومية

وفي الدقيقة 75 أجرى جايمي باتشيكو التبديل الثالث للزمالك بنزول إسلام جابر بدلا من يوسف أوباما من أجل تعزيز السيطرة على منطقة وسط الملعب، وبعدها بدقيقة واحدة أدرك عبده يحيى التعادل لغزل المحلة من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

مرر فرجاني ساسي تمريرة متقنة لإمام عاشور الذي سددها على الطائر خارج مرمى غزل المحلة، وفي الدقيقة 85 أشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء الثانية في وجه فرجاني ساسي ليغادر اللقاء بالبطاقة الحمراء.

واصل الزمالك ضغطه عل غزل المحلة من أجل أحراز الهدف الثاني، وأرسل طارق حامد عرضية جيدة مرت من الجميع وخرجت خارج الملعب.

واحتسب حكم اللقاء 5 دقايق وقت بدلا ضائع كثف الزمالك فيهم هجماته للوصول لمرمى غزل المحلة، ومن هجمة مرتدة استطاع غزل المحلة أن يحرز الهدف الثاني لتنتهي المباراة بخسارة الفريق بهدفين لهدف.