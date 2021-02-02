الرياضة

التعادلات تسيطر على نتائج فرق بنى سويف والبحر الأحمر بالقسم الثالث

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أحمد جودة - القاهرة - أختتمت اليوم منافسات الجولة العاشرة بالمحموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر وسط منافسة شديدة خاصة بمنطقة المقدمة .

وسيطرت نتيجة التعادل على اغلب نتائج مباريات الجولة .

الواسطى الرياضى بمباراة قوية سقط فى فخ التعادل بنتيجة 2/2 أمام ضيفه طامية وذلك فى المباراة التى أقيمت بملعب استاد الواسطى الرياضى .

كما تعادل ببا الرياضى أمام ضيفه ابشواى بنتيجة 1/1 .

وبديربي ابناء غارب تعادل سلبيا عاملين غارب امام شقيقه راس غارب .

وتعادل مطرطارس أمام نظيره اهناسيا 1/1 وسقط سينزو فى فخ الخسارة أمام مركز شباب سنورس بهدف نظيف .

فيما نجح ابو كساة فى تحقيق فوز هام على شقيقه مركز الفيوم بنتيجة 1/2 .

فيما لم يشارك مركز شباب اطسا بتلك الجولة .

جدول ترتيب المجموعة ؛

1 - ابو كساة 22 نقطة .

2 - مطرطارس 18 نقطة .

3 - الواسطى 18 نقطة .

4 - سينزو 17 نقطة .

5 - طامية 16 نقطة .

6 - عاملين غارب 13 نقطة.

7 - سنورس 13 نقاط .

8 - ابشواى 11 نقاط .

9 - ببا 9 نقاط .

10 - مركز شباب الفيوم 7 نقاط .

11 - اهناسيا 7 نقاط .

12 - اطسا 4 نقاط .

13 - راس غارب 4 نقاط نقاط .

محمد الشيخ

محمد الشيخ

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