نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادلات تسيطر على نتائج فرق بنى سويف والبحر الأحمر بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أختتمت اليوم منافسات الجولة العاشرة بالمحموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر وسط منافسة شديدة خاصة بمنطقة المقدمة . وسيطرت نتيجة التعادل على اغلب نتائج مباريات الجولة . الواسطى الرياضى بمباراة قوية سقط فى فخ التعادل بنتيجة 2/2 أمام ضيفه طامية وذلك فى المباراة التى أقيمت بملعب استاد الواسطى الرياضى . كما تعادل ببا الرياضى أمام ضيفه ابشواى بنتيجة 1/1 . وبديربي ابناء غارب تعادل سلبيا عاملين غارب امام شقيقه راس غارب . وتعادل مطرطارس أمام نظيره اهناسيا 1/1 وسقط سينزو فى فخ الخسارة أمام مركز شباب سنورس بهدف نظيف . فيما نجح ابو كساة فى تحقيق فوز هام على شقيقه مركز الفيوم بنتيجة 1/2 . فيما لم يشارك مركز شباب اطسا بتلك الجولة . جدول ترتيب المجموعة ؛ 1 - ابو كساة 22 نقطة . 2 - مطرطارس 18 نقطة . 3 - الواسطى 18 نقطة . 4 - سينزو 17 نقطة . 5 - طامية 16 نقطة . 6 - عاملين غارب 13 نقطة. 7 - سنورس 13 نقاط . 8 - ابشواى 11 نقاط . 9 - ببا 9 نقاط . 10 - مركز شباب الفيوم 7 نقاط . 11 - اهناسيا 7 نقاط . 12 - اطسا 4 نقاط . 13 - راس غارب 4 نقاط نقاط .