آرتيتا يُعلن عن تشكيل أرسنال ضد ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ميكيل أرتيتا مدرب فريق أرسنال تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره ولفرهامبتون في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. ويستعد فريق أرسنال لمواجهة نظيره ولفرهامبتون اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. وجاء تشكيل أرسنال الرسمي لمباراة اليوم كالآتي: حراسة المرمى: لينو خط الدفاع: بيليرين، لويز، هولدينج، سيدريك خط الوسط: تشاكا، بارتي، بيبي، سميث خط الهجوم: روي، ساكا، لاكازيت