الرياضة

آرتيتا يُعلن عن تشكيل أرسنال ضد ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آرتيتا يُعلن عن تشكيل أرسنال ضد ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ميكيل أرتيتا مدرب فريق أرسنال تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره ولفرهامبتون في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد فريق أرسنال لمواجهة نظيره ولفرهامبتون اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل أرسنال الرسمي لمباراة اليوم كالآتي: 

حراسة المرمى: لينو

خط الدفاع: بيليرين، لويز، هولدينج، سيدريك

خط الوسط: تشاكا، بارتي، بيبي، سميث

خط الهجوم: روي، ساكا، لاكازيت

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا