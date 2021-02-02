10 لقاءات تشهدها منافسات الطائرة في الدرجتين الأولى والثانية

مسقط – العمانية: تتواصل منافسات الموسم الرياضي 2020 / 2021 للكرة الطائرة الأسبوع الحالي بإقامة 10 مباريات 3 منها في دوري الدرجة الأولى و 7 مباريات في بطولة درع وزارة الثقافة والرياضة والشباب في حين تتوقف مباريات دوري الدرجة الثانية حتى 20 من الشهر الجاري أي قبل أربعة أيام من ختام الموسم الرياضي للكرة الطائرة.

وسوف تقام اليوم الأربعاء أربع مباريات يلتقي فيها الكامل والوافي مع الاتفاق والسلام مع قريات بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر ويلتقي بهلاء مع صحم والسويق مع مصيرة بالمجمع الرياضي بصحار.وفي مباريات دوري الدرجة الثانية تحدد أبطال المجموعات الأربع التي ستلعب يوم السبت 20 فبراير؛ حيث يلتقي نادي صلالة بطل المجموعة الأولى التي تضم صلالة والنصر وظفار والاتحاد مع نادي السويق بطل المجموعة الرابعة التي تضم السويق وعبري والمصنعة ويلعب نادي عُمان بطل المجموعة الثانية التي تضم نادي عمان وقريات والاتفاق مع نادي صحم بطل المجموعة الثالثة التي تضم أندية صحم والخابورة ومجيس.

ففي مباريات دوري الدرجة الأولى يلتقي يوم السبت القادم مصيرة مع الكامل والوافي وأهلي سداب مع صحار والسيب مع السلام.

وستكون مباراة نادي مصيرة مع نادي الكامل والوافي صعبة على مصيرة نظرًا لأن الكامل والوافي يتصدر الدوري في حين يأتي مصيرة في المركز الرابع ويمتلك 4 نقاط من أربع مباريات خسر ثلاث مباريات وفاز في واحدة وتبقى له مباراة واحدة أمام أهلي سداب ويحل في الترتيب الرابع وله من الأشواط 5 وعليه 9 أشواط. وفوز مصيرة في هذه المباراة سيكون له أهمية من أجل البقاء ضمن المربع الذهبي ولعب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع خصوصًا أن المباراة أمام أهلي سداب يمكن أن يحقق فيها الفوز، ويدرك مدرب مصيرة أن ناديي صحار وأهلي سداب لديهما نفس الطموح للعب مباراة تحديد تلك المراكز.

من جانب آخر يدرك نادي الكامل والوافي أن هذه المباراة بالنسبة له هي مفترق الطرق من أجل الوصول إلى مباراة نهائي الدوري وهو على رأس الترتيب العام برصيد 12 نقطة من خلال الفوز في أربع مباريات وله من الأشواط 12، ومقارنة مع المستوى الفني للفريقين فإن الكفة ترجح تفوق الكامل والوافي ويبقى حسم نتيجة المباراة من خلال معطيات لاعبي الفريقين وخطط مدربيهم، إذ يدرك مدرب الكامل والوافي أن أمامه مباراة مهمة أمام نادي السلام في الأسبوع الأخير للدوري الذي يطمح أيضًا إلى أن يحجز أحد المراكز الأول أو الثاني حتى يتمكن من لعب المباراة النهائية في ختام الدوري، أما مباراة أهلي سداب مع صحار فسيسعى خلالها الفريقان إلى الوصول للمربع الذهبي ولعب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ويلعب أهلي سداب هذه المباراة وهي الخامسة له في الدوري وفاز في مباراة واحدة وخسر ثلاث مباريات وله من الأشواط 3 وعليه 9 ويمتلك 3 نقاط ويحل في المركز السادس وسوف تبقى له مباراة واحدة أمام

مصيرة.

في المقابل يحل صحار في المركز الخامس ويطمح لضمان الوصول للمربع الذهبي إذا ماعلمنا أن مباراة الأخيرة ستكون أمام بهلا الأقل فنيًّا عن صحار الذي يدخل هذه المباراة برصيد 3 نقاط من فوز واحد وثلاث خسائر وله من الأشواط 6 وعليه 11 وبكل تأكيد سيحتاج مدرب الفريق سعيد الحمداني لوضع خطة مناسبة للاعبي الفريق حتى يتمكن من تحقيق الفوز.

اللقاء الآخر بين السيب والسلام سيكون لقاء مدربين حيث إن خسارة أي نقطة من هذه المباراة بالنسبة للسيب تعني الابتعاد عن لعب المباراة النهائية حيث تعتبر هذه المباراة هي الأخيرة له في هذا الدور والفوز بالمباراة يرفع رصيده إلى 15 نقطة ويضمن له لعب مباراة تحديد البطولة في حين الخسارة تعني البقاء عند 12 نقطة والابتعاد عن التتويج. ويمتلك السيب 12 نقطة لعب 5 مباريات فاز في 4 مباريات وخسر مباراة واحدة وله من الأشواط 13 وعليه 4 أشواط.أما نادي السلام الزاحف أيضًا لنيل درع الدوري يدخل هذه المباراة وهو في اختبار صعب أمام كتيبة جمال المعمري مع الأخذ باعتبار أن المدير الفني المحاضرالدولي شهاب الدين الريامي والمدرب التونسي هيثم الوسلاتي قد سجلا ملاحظاتهما على نادي السيب من حيث خطة اللعب وقوة مراكز اللاعبين في الملعب ويعلم الجهاز الفني للسلام أن خسارتهم لهذه المباراة تعني صعوبة الوصول للنهائي حيث إنهم أمام مواجهة قوية مع الكامل والوافي في ختام مباريات هذا الدور. ويمتلك السلام 11 نقطة لعب 4 مباريات وله 12 شوطا وعليه 2 ويحل في الترتيب الثالث وفوزه على السيب يوصله للنقطة 14 ليلعب مباراته الأخيرة بكل أريحية أمام الكامل والوافي، ضامنًا الوصول لمباراة تحديد البطل والتي ستكون مرة أخرى أمام الكامل والوافي في حال فوز الكامل والوافي على مصيرة يوم السبت القادم.وفي مسابقة درع وزارة الثقافة والرياضة والشباب ستقام يوم خلال هذا الاسبوع 7 مباريات، حيث يلتقي مساء اليوم بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر نادي السيب مع نادي عُمان في تمام الساعة الرابعة ويلتقي أهلي سداب مع عبري الساعة الخامسة

والنصف بذات الصالة وصحار مع مجيس بالمجمع الرياضي بصحار.