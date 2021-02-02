أهلي سداب والنصر يواصلان صدارة مجموعتيهما في مسابقة كأس جلالته للهوكي

واصل اهلي سداب تصدره للمجموعة الثالثة ضمن المرحلة التمهيدية لمسابقة كأس جلالة السلطان المعظم للهوكي 2020 بعد فوزه على البشائر بنتيجة 13/صفر في المباراة التي جرت احداثها امس الاول على ملعب الترتان بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، حيث استطاع اهلي سداب فرض سيطرته على مجريات شوطي اللعبة بفضل الامكانيات الفنية والبدنية التي يتميز بها لاعبوه وبهذا الفوز يرفع اهلي سداب رصيده الى 6 نقاط في صدارة المجموعة وقد حصل على جائزة افضل لاعب في المباراة اللاعب أسعد القاسمي وقام بتسليمه الجائزة المدرب الوطني شعبان البلوشي .

وتقام غدا الخميس مباراة واحدة في المجموعة الثالثة تجمع بين مسقط ونزوى في الساعة السابعة مساء على ملعب الترتان بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر .

كما احتفظ نادي النصر بصدارة المجموعة الثانية لمحافظة ظفار بعد تحقيق فوزة الثاني على التوالي، حيث تغلب على فريق الاتحاد بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السعادة جعلته في صدارة الترتيب والذي يهدف من خلاله التأهل الى المرحلة الثانية من البطول الغالية والتي يسعى من خلالها للمحافظة على لقبه للمرة الثانية على التوالي وتقام غدا الخميس مباراة واحدة تجمع بين صلالة وظفار في الساعة الرابعة عصرا على ملعب مجمع السعادة الرياضي .

من ناحية أخرى واصل نادي اهلي سداب التعاقد مع مجموعة من اللاعبين المجيدين من اجل دعم صفوف الفريق في منافسات مسابقة الكأس الغالية، حيث تعاقد مع اللاعب احمد سبيل والحارس ابراهيم الفارسي .

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