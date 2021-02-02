باتشيكو: هدف المحلة مباغت.. ولا يوجد فريق يفوز باستمرار

قال البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه لا يوجد فريق غير معرض للخسارة، مشيرًا إلى أن هدف فريق غزل المحلة غير متوقع.
وتعرض الزمالك لهزيمة قاتلة أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من دوري we المصري.
وأضاف باتشيكو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة : "المباراة كانت متوازنة، وصنعنا العديد من الفرص وكنا نلعب في منتصف ملعب غزل المحلة وحتى بعد طرد ساسي واصلنا اللعب في منتصف ملعب المحلة".
وأضاف: "كان بإمكاننا إحراز هدفين وثلاثة، وتلقينا هدف في وقت قاتل، وأعفي اللاعبين من أي مسؤولية لأنهم أدوا ما عليهم، لا يوجد فريق غير معرض للهزيمة".
وتابع مدرب الزمالك: "كانت المشكلة لدينا في الفاعلية داخل منطقة الجزاء، ولعبنا بثلاثة مدافعين لكي نهاجم بشكل أقوى، وخلقنا خطورة كبيرة جدا".
واختتم باتشيكو: "فقدنا التركيز في النهاية لذلك استقبلنا الهدف، وزيزو وفتوح لديهم تعليمات للعب الكرات العرضية، والنقص العددي أثر على الجهد البدني للاعبين، وخلقنا فرص كثيرة في وسط ملعب المحلة، ولكن هذه هي كرة القدم".
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