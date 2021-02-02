اكتسح غزل المحلة نظيره الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الـ11 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .
وقلب غزل المحلة الطاولة علي الزمالك بعد التأخر بهدف الي الفوز بهدفين مقابل هدف ليحقق أول انتصاراته في بطولة الدوري المصري على حساب القلعة البيضاء.
وجاء ترتيب الدوري المصري كالآتي:
1- الزمالك 23 نقطة.
2- الأهلي 21 نقطة.
3- الجونة 18 نقطة.
4- المصري 16 نقطة.
5- بيراميدز 15 نقطة.
6- سيراميكا كليوباترا 15 نقطة .
7- إنبي 13 نقطة .
8- مصر المقاصة 13 نقطة .
9- سموحة 12 نقطة .
10- غزل المحلة 11 نقطة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزمالك يتصدر وزعيم الفلاحين يعود.. تعرف على ترتيب جدول الدوري المصري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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