نجم برشلونة السابق يرحب بـ مصطفى محمد في جالاتا سراي

رحب التركي "أردا توران"، لاعب جالاتا سراي، بزميله الجديد في الفريق، مصطفي محمد والذي انضم حديثا للفريق. ونشر توران نجم فريق برشلونة السابق، صورة تجمعه بمصطفى محمد بعد المباراة عبر حسابه على "إنستجرام"، معلقًا "مرحبا". قاد مصطفى محمد فريقه جالاتا سراي لتحقيق الانتصار على إسطنبول باشاكهير بثلاثة أهداف نظيفة، في الجولة ٢٣ لبطولة الدوري التركي. وأحرز مصطفى محمد هدف جالاتا سراي الثالث في الدقيقة ٩٢ من ضربة جزاء، ليسجل هدفه الأول في مشاركته الأولى مع فريقه الجديد. ودفع فاتح تريم مدرب جالاتا سراي بمصطفي محمد مع بداية الشوط الثاني بدلا من إثيبو أوكينجارو. وانتقل مصطفي محمد لجالاتا سراي لمدة موسم ونصف الموسم قادما من الزمالك علي سبيل الإعارة.

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