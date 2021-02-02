تمكن فريق غزل المحلة من تحقيق أول انتصاراته بالدوري المصري بعد الفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 11.

تمكن فرجاني ساسي من إحراز هدف تقدم فريقه في الدقيقة " 69"، عبر رأسية قوية لتسكن شباك غزل المحلة. وأحرز عبده يحيى هدف تعادل فريقه أمام نادي الزمالك من كرة عرضية تمكن من وضعها أقصى يمين محمد أبو جبل وسكنت الشباك. وفي الدقيقة " 95"، أحرز خالد الاخميمي هدف الفوز عقب استغلال الخطأ الدفاعي لنادي الزمالك. وحقق غزل المحلة الانتصار الأول على نادي الزمالك داخل استاد غزل المحلة منذ 34 عاما ليكتب التاريخ من جديد عقب صعوده إلي صفوف الدوري المصري من جديد . وخاض الزمالك المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى : محمد أبو جبل خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم إمام خط الوسط : طارق حامد - إمام عاشور - فرجاني ساسي - أحمد سيد زيزو - أشرف بنشرقي خط الهجوم: يوسف أوباما بينما بدا غزل المحلة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى : عمرو شعبان خط الدفاع : فتحي مبروك – أحمد عيد - محمد فتح الله – يحيى حامد خط الوسط : أحمد اباظة – أشرف السيد – خالد رسلان – عبده يحيى – هشام عادل خط الهجوم: إسلام فؤاد

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الانتصار الأول منذ 34 عاما .. غزل المحلة يكتب تاريخا جديدا عقب هزيمة الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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