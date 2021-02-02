قال إسماعيل يوسف نجم نادي الزمالك الأسبق إن أداء الفريق الأول لكرة القدم أمام غزل المحلة اختلف كثيرا عن مواجهته الأخيرة ضد مصر للمقاصة وذلك عقب الخسارة في الجولة الحادية عشر من الدوري الممتاز.
وقال إسماعيل يوسف عبر قناة الزمالك: "فرق كبير بين أداء الفريق أمام المقاصة وضد المحلة، في مباراة اليوم كان هناك استعجال كبير ، غاب التوفيق عن اللاعبين، والكرة العرضية الصحيحة الوحيدة انتهت بهدف لفرجاني ساسي".
وأضاف "استقبل الزمالك هدفين بسبب الاندفاع الزائد مما أدى لارتداد المحلة في الهجمات المرتدة ، أعتقد أن جايمي باتشيكو كان عليه تغيير فرجاني ساسي بعد تلقي البطاقة الصفراء الأولى لأن استمراره كان خطرا".
وأتم إسماعيل يوسف تصريحاته "على الفريق معالجة الأخطاء سريعا من أجل تدارك نزيف النقاط".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إسماعيل يوسف: شتان بين أداء الزمالك أمام المقاصة والمحلة اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.