عبده يحيى: الفوز على الزمالك جاء فى توقيت مهم.. وتدربت على كرة الهدف من يومين

كشف عبده يحيى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة عن تدربه على هدفه في شباك الزمالك خلال مباراة الفريقين وذلم أثناء التدريبات فى الأيام الماضية .

وقال عبده يحيى عبر إذاعة الشباب والرياضة: "تدربت على هدفي في الزمالك قبل المباراة بيومين والتزمت بتعليمات المدرب في التمركز أثناء الهجمة" ، خالد عيد المدير الفني قال لنا طبيعي أن يدخل مرمانا أهدافا في أي وقت، ولكن علينا إكمال المباراة للنهاية والسعي للتعادل وإذا خسرنا لا يوجد مشكلة".

وألحق فريق غزل المحلة بضيفه الزمالك الهزيمة الأولى في الموسم الحالي وتغلب عليه بنتيجة 2-1 مساء الثلاثاء في الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وبات هذا الانتصار هو الأول للمحلة على الزمالك منذ 11 عامًا، حيث يعود آخر فوز لـ"زعيم الفلاحين" على الفارس الأبيض إلى عام 2009.

وكان غزل المحلة فاز على الزمالك يوم 25 نوفمبر 2009 في لقاء الدور الأول للدوري المصري لموسم 2009/2010 بهدف نظيف سجله محمد العتراوي من ركلة جزاء.