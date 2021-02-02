أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق ارسنال، تشكيل فريقه لمواجهة ولفرهامبتون في الجولة الثانية والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي. وجاء تشكيل ارسنال كالآتي: في حراسة المرمي: لينو خط الدفاع: بيليرين، ديفيد لويز، هولدينج، سيدريك خط الوسط: تشاكا - بارتي- بيبي - سميث روي - ساكا خط الهجوم: لاكازيت وتقام المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة،

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تشكيل أرسنال لمواجهة ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.