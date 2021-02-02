شاهد.. هدف مصطفى محمد الأول مع جالاتا سراي

قاد مصطفي محمد فريقه جالاتا سراي لتحقيق الانتصار علي إسطنبول باشاكشهير بثلاثة أهداف نظيفة، في الجولة ٢٣ لبطولة الدوري التركي. وأحرز مصطفي محمد هدف جالاتا سراي الثالث في الدقيقة ٩٢ من ضربة جزاء، ليسجل هدفه الأول في مشاركته الأولي مع فريقه الجديد. ودفع فاتح تريم مدرب جالاتا سراي بمصطفي محمد مع بداية الشوط الثاني بدلا من إثيبو أوكينجارو. وانتقل مصطفي محمد لجالاتا سراي لمدة موسم ونصف الموسم قادما من الزمالك علي سبيل الإعارة.

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