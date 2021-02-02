مصطفى محمد يسجل مشاركته الأولى مع جالاتا سراي

سجل مصطفى محمد أول مشاركة له مع فريقه جالاتا سراي في المباراة التي تجمعه بإسطنبول باشاكشهير في الجولة ٢٣ لبطولة الدوري التركي. ودفع فاتح تريم مدرب جالاطا سراي بمصطفى محمد مع بداية الشوط الثاني بدلا من إثيبو أوكينجارو. ويتقدم جالاطا سراي في النتيجة علي باشاكشهير بهدف نظيف أحرزه أونيكورو في الدقيقة ٤٥. وانتقل مصطفي محمد لـ جالاتا سراي لمدة موسم ونصف الموسم قادما من الزمالك على سبيل الإعارة.

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