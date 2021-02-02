نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غزل المحلة يفك عقدة عمرها 11 عامًا بالفوز على الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق غزل المحلة فوزًا قاتلًا على حساب الزمالك متصدر ترتيب الدوري المصري، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على استاد المحلة بمحافظة الغربية ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من المسابقة المحلية.

الزمالك كان البادئ بالتسجيل عن طريق الدولي التونسي فرجاني ساسي بالدقيقة 69 من رأسية رائعة، وتعادل عبد القادر يحيي لغزل المحلة بالدقيقة 77، قبل أن يخطف خالد الإخميمي هدف الفوز لـ"زعيم الفلاحين" بالدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع ليمنح فريقه فوزًا ثمينًا في بطولة الدوري الممتاز.

ويعد هذا الفوز الأول لفريق غزل المحلة على حساب الزمالك منذ 11 عامًا تقريبًا، وتحديدًا منذ فوز "زعيم الفلاحين" على الفريق الزملكاوي بهدف دون رد في لقاء الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز بتاريخ 25 نوفمبر لعام 2009، ليُنهى المحلة عقدته الأزلية أمام أبناء ميت عقبة.

وكان غزل المحلة تقابل مع الزمالك في 5 مباريات سابقة (4 بالدوري - 1 بكأس مصر) منذ فوز "زعيم الفلاحين" عام 2009، فاز بها جميعًا الفريق الزملكاوي، قبل أن يتخلص المحلة من عقدته بالفوز في مباراة اليوم بنتيجة 2-1.

ورفع غزل المحلة رصيده 11 نقطة في المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما توقف رصيد الزمالك عند 23 نقطة في صدارة المسابقة المحلية.