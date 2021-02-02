نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أشيمبونج يرفض تسوية أزمة المستحقات مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض الغاني بنجامين أشيمبونج مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق العودة للفريق من أجل حل أزمة المستحقات لتفادي عقوبات الفيفا.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أصدر حكم نهائي لصالح اشيمبونج للحصول على مبلغ مليون 200 ألف دولار بعد الشكوى التي تقدم بها ضد نادي الزمالك.

في الوقت الذي كشف فيه مصدر خاص داخل نادي الزمالك عن تقديم المجلس عرض بمنح اللاعب 250 ألف دولار قيمة العقد في الموسم الأخير والتنازل عن الشكوى في الفيفا لكن اللاعب رفض التفاوض مع محامي النادي.