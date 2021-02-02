نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز المجد والبترول والعامرية والمعمورة والدلنجات وكفر الدوار فى دورى القسم بمجموعة الإسكندرية والبحيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كتب إسلام عودة

أسفرت مباريات الجولة الثانية عشر فى مجموعة الإسكندرية والبحيرة بالقسم الثالث عن فوز المجد على رشيد بهدفين دون رد سجلهما محمد سعد المنى وتامر توتو ليرتفع رصيد المجد 24 نقطة ويحافظ على القمة ويتجمد رصيد رشيد عند 7 نقاط ويظل فى المركز الأخير .

وفاز نهضة العامرية بقيادة مصطفى فؤاد المدير الفنى الجديد على مركز شباب القبارى بهدف دون رد سجله أحمد مهران ليرتفع رصيد العامرية إلى 23 نقطة ويتجمد رصيد القبارى عند 10 نقاط .

وفاز اسكندرية للبترول على مركز شباب العبور بأربعة أهداف مقابل هدف.

وسجل أهداف اسكندرية البترول سعيد بودو ليرتفع رصيد البترول إلى 23 نقطة ويتجمد رصيد العبور عند 14 نقطة.

وفاز غزل كفر الدوار بقيادة محمد عبد الوارث على كفر بولين بهدفين دون رد سجلهما صابر ربيع ومحمد غازى ليرتفع رصيد كفر الدوار إلى 10نقاط ويتجمد رصيد كفر بولين عند 9 نقاط .

وفاز الدلنجات على حوش عيسى بهدفين مقابل لاشئ سجلهما سعيد عبد الناصر وسامح حسين ليرتفع رصيد الدلنجات إلى 15 نقطة ويتجمد رصيد حوش عيسى عند 13 نقطة .

وواصل مركز شباب المعمورة انتصاراتة وفاز على ايتاى البارود بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيد المعمورة إلى 21 نقطة ويتجمد رصيد إيتاى البارود عند 13 نقطة .

وفقد الترام نقطتين غاليتين بتعادلة على أرضه مع مياه البحيرة بهدفين لكل فريق وسجل أهداف الترام ربيع الصباحى وعبد الرحمن ضاضا بينما جاءت أهداف مياه البحيرة عن طريق سعد بوصيلى ، محمد أنور ليرتفع رصيد الترام إلى 18 نقطة ومياه البحيرة إلى 9 نقاط .

وتعادل بدر سلبياً مع دلفى ليرتفع رصيد بدر إلى16 نقطة ودلفى إلى 11نقطة .

وبذلك يصبح ترتيب المجموعة كالآتى :

1 - المجد 24 نقطة

2 - اسكندرية للبترول 23نقطة

3 - نهضة العامرية 23 نقطة

4 - م ش المعمورة 21 نقطة

5 - الترام 18 نقطة

6 - بدر 16 نقطة

7 - م ش الدلنجات 15 نقطة

8 - م ش العبور 14 نقطة

9 - م ش إيتاى البارود 13 نقطة

10 - م ش حوش عيسى 13 نقطة

11 - دلفى 11 نقطة

12 - غزل كفر الدوار 10 نقاط

13 - م ش القبارى 10 نقاط

14 - مياه البحيرة 9 نقاط

15 - م ش كفر بولين 9 نقاط

16 - رشيد 7 نقاط .