الرياضة

التعادلات تسيطر على نتائج فرق بنى سويف والبحر الأحمر بالقسم الثالث

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أحمد جودة - القاهرة - أختتمت اليوم منافسات الجولة العاشرة بالمحموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر وسط منافسة شديدة خاصة بمنطقة المقدمة .

وسيطرت نتيجة التعادل على اغلب نتائج مباريات الجولة .

الواسطى الرياضى بمباراة قوية سقط فى فخ التعادل بنتيجة 2/2 أمام ضيفه طامية وذلك فى المباراة التى أقيمت بملعب استاد الواسطى الرياضى .

كما تعادل ببا الرياضى أمام ضيفه ابشواى بنتيجة 1/1 .

وبديربي ابناء غارب تعادل سلبيا عاملين غارب امام شقيقه راس غارب .

وتعادل مطرطارس أمام نظيره اهناسيا 1/1 وسقط سينزو فى فخ الخسارة أمام مركز شباب سنورس بهدف نظيف .

فيما نجح ابو كساة فى تحقيق فوز هام على شقيقه مركز الفيوم بنتيجة 1/2 .

فيما لم يشارك مركز شباب اطسا بتلك الجولة .

جدول ترتيب المجموعة ؛

1 - ابو كساة 22 نقطة .

2 - مطرطارس 18 نقطة .

3 - الواسطى 18 نقطة .

4 - سينزو 17 نقطة .

5 - طامية 16 نقطة .

6 - عاملين غارب 13 نقطة.

7 - سنورس 13 نقاط .

8 - ابشواى 11 نقاط .

9 - ببا 9 نقاط .

10 - مركز شباب الفيوم 7 نقاط .

11 - اهناسيا 7 نقاط .

12 - اطسا 4 نقاط .

13 - راس غارب 4 نقاط نقاط .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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