نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادلات تسيطر على نتائج فرق بنى سويف والبحر الأحمر بالقسم الثالث في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أختتمت اليوم منافسات الجولة العاشرة بالمحموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر وسط منافسة شديدة خاصة بمنطقة المقدمة .
وسيطرت نتيجة التعادل على اغلب نتائج مباريات الجولة .
الواسطى الرياضى بمباراة قوية سقط فى فخ التعادل بنتيجة 2/2 أمام ضيفه طامية وذلك فى المباراة التى أقيمت بملعب استاد الواسطى الرياضى .
كما تعادل ببا الرياضى أمام ضيفه ابشواى بنتيجة 1/1 .
وبديربي ابناء غارب تعادل سلبيا عاملين غارب امام شقيقه راس غارب .
وتعادل مطرطارس أمام نظيره اهناسيا 1/1 وسقط سينزو فى فخ الخسارة أمام مركز شباب سنورس بهدف نظيف .
فيما نجح ابو كساة فى تحقيق فوز هام على شقيقه مركز الفيوم بنتيجة 1/2 .
فيما لم يشارك مركز شباب اطسا بتلك الجولة .
جدول ترتيب المجموعة ؛
1 - ابو كساة 22 نقطة .
2 - مطرطارس 18 نقطة .
3 - الواسطى 18 نقطة .
4 - سينزو 17 نقطة .
5 - طامية 16 نقطة .
6 - عاملين غارب 13 نقطة.
7 - سنورس 13 نقاط .
8 - ابشواى 11 نقاط .
9 - ببا 9 نقاط .
10 - مركز شباب الفيوم 7 نقاط .
11 - اهناسيا 7 نقاط .
12 - اطسا 4 نقاط .
13 - راس غارب 4 نقاط نقاط .