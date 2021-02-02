عاجل.. مصطفي محمد يسجل أولى أهدافه مع جالطة سراي

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أحمد جودة - القاهرة - سجل مصطفي محمد نجم منتخب مصر الأول ونادي الزمالك، والمعار إلى فريق جالطة سراي التركي، أولى أهدافه مع الفريق التركي في شباك أسطنبول باشاك شهير، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري التركي.

وأحرز مصطفي محمد الهدف الثالث لجالطة سراي في شباك باشاك شهير في الدقيقة 90 من ركلة جزاء، وذلك بعد نزوله كبديل في الدقيقة 46 من عمر المباراة.

ورفع جالطة سراي رصيده بهذا الفوز إلى 45 نقطة في المركز الثاني ومتأخرًا بفارق 3 نقاط عن فرنبخشة صاحب المركز الأول.