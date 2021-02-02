نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة في برشلونة.. نيمار يجدد عقده مع باريس سان جيرمان 4 سنوات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن باريس سان جيرمان الفرنسي قام بخطوة جادة للغاية من أجل الاحتفاظ بنجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وأكدت شبكة راديو مونت كارلو الفرنسية أن إدارة النادي الفرنسي توصلت لاتفاق مع نيمار على تجديد عقده لمدة 4 سنوات.

وألمحت الشبكة الفرنسية أن الإعلان الرسمي عن تلك الخطوة سيكون خلال أسبوع على الأكثر.

وأفادت الشبكة الفرنسية بأن عقد النجم البرازيلي مع باريس سان جيرمان ينتهي في صيف 2022 علما بأنه انضم من برشلونة الإسباني في صيف 2017.

وأشارت الشبكة الفرنسية إلى أن نيمار أعلن عبر قناة TF1 الفرنسية عن رغبته بشكل صريح في الاستمرار داخل صفوف الفريق الباريسي وترحيبه بتجديد تعاقده, حيث قال: "أحب باريس، لقد تغيرت الأوضاع تماما، وأصبحت أكثر هدوءًا، وأريد مواصلة الإنجازات مع النادي".