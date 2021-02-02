نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باتشيكو يطلب التجديد لـ 3 لاعبين في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طلب المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، من مسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الأبيض برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، تمديد عقود ثلاثة لاعبين في الفترة المقبلة.

وقدم المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو لإدارة الزمالك، مذكرة يطلب فيها تمديد عقود التونسي فرجاني ساسي، لاعب الوسط المدافع، والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي بالإضافة إلى طارق حامد الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل.

وتضمنت مذكرة المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، إقرارا برغبته في تمديد عقد المدافع محمود حمدي الونش الذي يحق له التوقيع لأي ناد آخر في الموسم المقبل.