نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الدور التمهيدي الأخير في كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام مباريات كأس مصر الدور التمهيدي الاخير، يومى الجمعه والسبت المقبلين، حيث تقام مباريات الدور التمهيدى الأخير والذى يتأهل منه ١٤ فريقا تنضم لفرق الدورى الممتاز ليقام دور ال٣٢.

ومن المقرر أن تشهد مجموعات القسم الثانى والثالث تأجيلات للفرق التى تأهلت لهذا الدور على أن تحدد لهذه المباريات مواعيد جديدة لاحقا.

وجاءت منافسات الدور التمهيدى الرابع على النحو التالى:

الجمعه ٥ فبراير

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