نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الدور التمهيدي الأخير في كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هيثم حبيب تستأنف مباريات كأس مصر يومى الجمعه والسبت المقبلين حيث تقام مباريات الدور التمهيدى الأخير والذى يتأهل منه ١٤ فريقا تنضم لفرق الدورى الممتاز ليقام دور ال٣٢. ومن المقرر أن تشهد مجموعات القسم الثانى والثالث تأجيلات للفرق التى تأهلت لهذا الدور على أن تحدد لهذه المباريات مواعيد جديدة لاحقا. وجاءت منافسات الدور التمهيدى الرابع على النحو التالى: الجمعه ٥ فبراير: الألومنيوم / كيما أسوان

الجمعه ٥ فبراير: سوهاج / ت.بنى سويف

الجمعه ٥ فبراير: ملوى / لاڤيينا

السبت ٦ فبراير: بترول أسيوط / أشمون

الجمعه ٥ فبراير: العبور / الداخلية

الجمعه ٥ فبراير: السكة الحديد / كوكاكولا

الجمعه ٥ فبراير: النجوم / مصر للتأمين

الجمعه ٥ فبراير: النصر / شبان بدواى

السبت ٦ فبراير: سيدى غازى / نبروه

الجمعه ٥ فبراير: دكرنس / بلدية المحلة

الجمعه ٥ فبراير: الحامول / المنصورة

الجمعه ٥ فبراير: فاركو / حرس الحدود

الجمعه ٥ فبراير: القناة / المريخ

الجمعه ٥ فبراير: الشهداء / بتروجيت