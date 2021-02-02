الرياضة

تاجيل مباريات الجولة الثانية عشر للقسم الثاني بالصعيد

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أحمد جودة - القاهرة - قررت لجنة مسابقات القسم الثانى بالاتحاد المصرى لكرة القدم إجراء تعديل على موعد إقامة مباريات المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى والتى كان من المقرر إقامتها السبت القادم الموافق 6/2/2020 لتقام الثلاثاء 9/2/2020 .

وجاء قرار اللجنة ونظرا لإقامة مباريات الدور التمهيدي الرابعة لبطولة كأس مصر ولاتاحة مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المشاركة بدورى القسم الثانى .

وتشهد مواجهات الجولة الثانية عشر بمجموعة الصعيد مواجهات هامة حيث يستضيف قنا الرياضى نظيره مركز شباب سمسطا ويحل شبان قنا ضيفا على الشرقية للدخان .

ويستضيف الالمونيوم نظيره المنيا فيما يستضيف بترول اسيوط نظيره بنى سويف .

ويحل اسمنت اسيوط ضيفا على تليفونات بني سويف ويحل الفيوم ضيفا على كيما اسوان ويستضيف ديروط نظيره الإعلاميين .

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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