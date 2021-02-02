انت الان تتابع تفاصيل خبر أبرز المحترفين المصريين في الدوري التركي والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلن نادي جالطة سراي الذي يلعب في الدوري التركي الممتاز، عن ضم مهاجم المنتخب المصري ونادي الزمالك مصطفى محمد خلال فترة الانتقالات الشتوية.

إنضم مصطفى محمد إلى قائمة العديد من نجوم الملاعب المصرية الذين شاركوا في الدوري التركي في السنوات الأخيرة.

أبرز اللاعبين المصريين الذين لعبوا كرة القدم في الدوري التركي

1- محمد النني

النجم المصري محمد النني كان قد لعب الموسم الماضي على سبيل الإعارة في نادي بشكتاش التركي، من نادي أرسنال الإنجليزي، لعب 36 مباراة في جميع البطولات، وسجل هدفًا واحدا .

2- أحمد حسن

لعب لـ 4 أندية تركية، أولها كان كوجالي سبورت، ولعب لمدة موسمين في موسم 1998-2000، ثم انتقل إلى دنيزلي سبورت، ولعب للنادي لموسم واحد، ثم انضم إلى جينشلبرج واستمر حتى عام 2003. .

أنجح تجربته كانت في فريق بشكتاش الذي لعب معه من 2003 إلى 2006، وشارك في 84 مباراة، سجل منها 23 هدفًا، وفي موسم 2005/2006 فاز ببطولة كأس تركيا. وشارك مع فريق بشكتاش في دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد مرتين.

3- تريزيجيه

تم إعارة محمود حسن تريزيجيه من أندرلخت البلجيكي لفريق قاسم باشا، وبعد ذلك أصبح العقد انتقالًا دائمًا، لعب 71 مباراة في جميع المباريات، وسجل 25 هدفًا وقدم 18 تمريرة حاسمة.

4- عبد الظاهر السقا

انتقل من المنصورة إلى دنيزلي سبورت عام 1999 وبقي معه حتى عام 2002، وشارك في 66 مباراة، وسجل 4 أهداف، ثم تمت ترقيته إلى جينشليبيليجي ولعب معه حتى عام 2005، وشارك في 100 مباراة، وسجل 6 أهداف، ثم التحق بصفوف قونية سبورت، حيث لعب معه لمدة عامين. لعب معه 67 مباراة وأحرز 4 أهداف، وعاد إلى جونشليربيرج عام 2008 ولعب معه لمدة عام.

5- أيمن عبد العزيز

لعب لفريق كوجايلي سبورت لمدة عامين، وشارك في 85 مباراة وسجل 5 أهداف، ثم انتقل إلى فريق مالطا الرياضي، وبقي معه حتى عام 2005 ، وشارك في 56 مباراة، ثم صعد إلى فريق جينشلبرجي عام 2005 واستمر معه. حتى عام 2007، شارك في 29 مباراة وسجل هدفين، ثم غادر طرابزون ولعب معه لمدة عام وشارك في 32 مباراة وسجل هدفين .

6- أحمد بلال

انضم مهاجم الأهلي إلى فريق كونيا الرياضي التركي عام 2005 ولعب معه 30 مباراة وأحرز 6 أهداف، ثم تمت إعارته لأنقرة جوجو عام 2006 وشارك في 13 مباراة وسجل 3 أهداف، وعاد إلى فريق كونيا مرة أخرى ثم منه رجع إلى الأهلي للمرة الثانية.

7- بشير التابعي

مدافع سابق للقلعة البيضاء ولعب لفريق ريزا التركي من 2004 إلى 2007 ولعب في 89 مباراة وسجل هدفين وبعد مغادرته الزمالك عام 2008 اكتسب خبرة احترافية في بورصا سبور واستمر معه لمدة عام.

8- كريم حافظ

لعب حافظ لثلاثة أندية في الدوري التركي، ابتداءً من باشاك شهير، لعب 4 مباريات فقط، ثم غادر وإنضم لي قاسم باشا لعب معه 29 مباراة، سجل هدفين، ويلعب حاليًا مع فريق ملطية سبور، ولعب معه 29 مباراة و قدم بشكل حاسم 6 تمريرات حاسمة.